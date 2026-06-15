Sürdürülebilirlik Eğitimi Uzunköprü\'de Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda "Sürdürülebilirlik ve Temel Raporlama Bilinci Eğitimi" gerçekleştirildi.

Yüksekokul, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen eğitime ev sahipliği yaptı.

İki gün süren programda katılımcılara sürdürülebilirliğin temel kavramları, iklim değişikliği, karbon ayak izi, ESG yaklaşımı, karbon muhasebesi, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ve sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca Küresel Raporlama Girişimi (GRI), TCFD, ESRS ve SASB gibi uluslararası raporlama çerçeveleri ele alınırken, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreçlerinin iş dünyasına etkileri değerlendirildi.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay, programın açılışında yaptığı konuşmada sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimlerin önem taşıdığını belirtti.

TOBB MEYBEM Eğitmeni Pelin Karabulut tarafından verilen eğitimde ilk gün sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulmasına yönelik temel kavramlar ve uygulamalar, ikinci gün ise sürdürülebilirlik raporlaması, kurumsal ESG yapıları ve iş dünyasının değişen beklentileri anlatıldı.

Programa öğrenciler, akademisyenler ve dış paydaş temsilcilerinin yanı sıra Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası adına Buse Aydıngöz Kaykı da katıldı.