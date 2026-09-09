Suriye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, UAEA'nın uyumsuzluk kararını kaldırdığını duyurdu

Suriye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mudar el-Ukla, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Suriye hakkındaki "uyumsuzluk" kararını kaldırdığını duyurdu.

Ukla, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan kararın tarihi bir başarı olduğunu belirterek, söz konusu gelişmenin Suriye yönetiminin bir buçuk yıldır sürdürdüğü diplomatik ve teknik çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Suriye'nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkından taviz vermediğini vurgulayan Ukla, "Ülkemiz mutlak şeffaflık ve teknik işbirliği ilkesiyle hareket ederek uluslararası standartlara ve kapsamlı güvence sistemine olan bağlılığını kanıtlamıştır." dedi.

Kararın, Suriye dosyası üzerinden kurulan siyasi baskı dönemini sona erdirdiğini savunan Ukla, "Bu karar, Suriye'nin izlediği yaklaşımın dürüstlüğüne ve ciddiyetine yönelik açık bir uluslararası tescildir."ifadelerini kullandı.

Ukla, "Ülkemizin nükleer bilimleri ulusal kalkınmanın hizmetine sunma konusundaki tam hakkı yeniden teyit edilmiştir." şeklinde konuştu.

UAEA, 2007'de Deyrizor'da vurulan bir tesisin gizli bir nükleer reaktör olduğu ve Esed rejiminin müfettişlere erişim izni vermemesi gerekçesiyle Suriye'yi "uyumsuz ülke" ilan etmişti.