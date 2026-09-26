Suriye Bakanlığı yetkilisi MÜSİAD EXPO'da 380 bölge hedefini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye Bakanlığı yetkilisi MÜSİAD EXPO'da 380 bölge hedefini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Bakanlığı yetkilisi MÜSİAD EXPO\'da 380 bölge hedefini anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Bakanlığı yetkilisi Ali Alhamad, MÜSİAD EXPO'da Türk yatırımcılara kapıların açık olduğunu söyledi. Alhamad, mevcut 173 noktaya OSB ekleyerek toplam 380 bölgeye ulaşmayı, ilk OSB'leri 1-2 yıl içinde faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

FAHRİ AKSÜT/GÖKHAN YILDIZ - Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı Sanayi ve Zanaat Bölgeleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Ali Alhamad, Baas rejimi döneminde yabancı yatırımcılara yönelik birçok engelleyici kanun konulduğunu hatırlatarak, "Ancak şu anda yatırımcılara destek olacak çok sayıda kanun hazırlığı var ve bizim için en yakın ülke de Türkiye'dir." diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, farklı sektörlerden üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları İstanbul'da buluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda, 18 farklı sektörden 369 firmanın katılımıyla düzenleniyor.

Fuar kapsamında AA muhabirine konuşan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı Sanayi ve Zanaat Bölgeleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Ali Alhamad, savaş sonrası toparlanma sürecinde Türk yatırımcıların kritik bir rol oynayacağını belirterek, ülkede hayata geçirilecek yeni sanayi bölgeleri, hukuki reformlar ve altyapı projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Geçmiş dönemden kalan bürokratik engellerin ve kısıtlayıcı mevzuatın kaldırılması için kapsamlı bir reform süreci başlatıldığını dile getiren Alhamad, "Meseleyi biliyorsunuz, eski rejim döneminde birçok engelleyici kanun konulmuştu. Yatırımcıların Suriye'ye girmesine müsaade edilmemişti. Ancak şu anda yatırımcılara destek olacak çok sayıda kanun hazırlığı var ve bizim için en yakın ülke de Türkiye'dir. Bizim heyecanımız ve planımız var. Hem birlikte yatırım yapabileceğiz hem de Türk yatırımcılar kendileri projeleri dahilinde yatırım yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Savaş dönemi boyunca ağır hasar gören enerji ve ulaşım ağlarının rehabilitasyonuna öncelik verildiğini aktaran Alhamad, altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından Türk iş insanları ile Suriyeli girişimciler arasında kurulacak köprü yatırımlar sayesinde hem bölge ekonomisinin canlanacağını hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanacağını söyledi.

Alhamad, ülkenin 14 yıllık zorlu bir savaş sürecinden çıktığını hatırlatarak, son 2 yıldır bölgede güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini, mevcut endişeleri ve sıkıntıları adım adım çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Zamanla sağlanacak güvenli ortamın hem Suriyeliler hem de Türk yatırımcılar için büyük bir fırsat penceresi açacağına dikkati çeken Alhamad, bir zamanlar Türkiye'ye sığınmış Suriyelilerin de kendi ülkelerindeki ticari faaliyetlerde köprü görevi görerek bu sürecin başarısında kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Alhamad, Türk yatırımcıların halihazırda başta tekstil olmak üzere birçok sektörde altyapı ve pazar araştırması yaptığını kaydederek, girişimciler için kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ve her sektörde büyük fırsatlar sunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin organize sanayi bölgesi (OSB) modelini örnek alarak Rakka, Halep ve İdlib başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sanayi bölgeleri ile altyapı tesisleri kurmayı hedeflediklerini ifade eden Alhamad, mevcut 173 noktaya ilave edilecek OSB'ler ile toplamda 380 bölgeye ulaşmak istediklerini ve bu doğrultuda planlanan ilk OSB'lerin 1-2 yıl içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Kaynak: AA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları DerneğiEkonomiGüncelSuriyeDünyaOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:58:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Suriye Bakanlığı yetkilisi MÜSİAD EXPO'da 380 bölge hedefini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei