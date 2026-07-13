Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Taziye Ziyareti

13.07.2026 20:31
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski Katar Emiri'nin vefatı üzerine Doha'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatından dolayı oğlu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara'ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih ve Turizm Bakanı Mazen Salihani eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Doha'daki temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Katar Emiri Şeyh Temim, devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ileri gelenler ve vatandaşların taziyelerini 13, 14 ve 15 Temmuz'da Lusail Sarayı'nda kabul etmeyi sürdürecek.

Uzun süredir tedavi gören eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin dün 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Şeyh Hamed'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

1995-2013 yıllarında görev yapan eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013'te yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika

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