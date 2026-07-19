Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, güvenlik ve istihbarat kurumlarında üst düzey atamalar gerçekleştirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı bu görevine ek olarak Milli Güvenlik Ofisi Müdürlüğüne atadı.
Şara, Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Selame'yi Milli Güvenlik Ofisi Müdür Yardımcılığına getirirken, Selame'nin yerine Abdulkadir Tahhan'ı Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görevlendirdi.
Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı karar kapsamında Mülhem Şintut da İçişleri Bakanlığı Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcılığına atandı.
Son Dakika › Güncel › Suriye lideri Şara'dan üst düzey istihbarat ve güvenlik atamaları - Son Dakika
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