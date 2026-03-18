Suriye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi

18.03.2026 13:01
Suriye'nin başkenti Şam'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Türk Büyükelçilik yetkilileri ve personelin katıldığı program, Şam'daki Emevi Camii haziresinde bulunan, Türk Hava Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Şahin, Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren, akıl ve inancın teknik imkanlara üstün geldiği büyük bir zafer olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca bir coğrafyanın savunulması değil aynı zamanda bir milletin onurunun, bağımsızlığının ve geleceğinin korunması anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, bu ruhun daha sonra başlayan Milli Mücadele'nin de temelini oluşturduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri yetenekleri ve liderliğinin de Çanakkale'de ön plana çıktığını belirten Şahin, burada yazılan destanın milletin fedakarlık ruhunu ve bağımsızlık iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Şahin, anma programının, Şam'daki tarihi Emevi Camii çevresinde ve Selahaddin Eyyubi Türbesi yakınındaki Türk Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Çanakkale Savaşı'na o dönem Şam, Halep ve Hama'dan gelen gençlerin de katıldığını hatırlatan Şahin, bu kişilerin Anadolu'daki askerlerle omuz omuza çarpıştığını ve aynı siperde şehit düştüğünü ifade etti.

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
Advertisement
