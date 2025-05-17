Suriye'de Anayasa Sürecinde Son Aşama

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Suriye'de tüm kesimleri kapsayan bir parlamento ve kalıcı anayasa sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Şeybani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına da değinen Şeybani, bu gelişmeyi Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması yolunda umut verici bir başlangıç olarak değerlendirdi.

Şeybani, "Yaptırımların kaldırılması bir son değil, gerçek işbirliği ve Arap çabalarının bütünleşmesiyle kalkınma, Arap ulusal güvenliğinin korunması ve bölgemizde istikrarın sağlanması açısından umut vadeden bir sürecin başlangıcıdır." dedi.

Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Şeybani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkemize yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamasını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bu karar, ulusal toparlanma ve yeniden inşa sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme, samimi Arap diplomatik çabalarının somut bir sonucudur." diye konuştu.

Şeybani, ülkedeki geçiş sürecine de değinerek, "Suriye'de tüm kesimleri kapsayan parlamento ve daimi anayasa sürecinde sona geldik." ifadesini kullandı.

Bölgesel uzlaşıya katkı sunan ülkelere teşekkür eden Şeybani, "Bu vesileyle, tarihi bir anda etkin arabuluculuklarıyla önemli rol üstlenen Suudi Arabistan Krallığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özel teşekkür ve minnettarlığımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.