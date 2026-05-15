Suriye'de Devrik Rejim Komutanları Yakalandı

Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vasel el Uveyd'in yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattap, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vasel el Uveyd ve Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı Tümgeneral İbrahim Mahla'nın yakalandığını duyurdu.

Hattap, paylaşımında, "Kanlı rejimin sembolleri olan iki suçlu, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vasel el Uveyd ve Hava Kuvvetleri 22. Tümen Komutanı Tümgeneral İbrahim Mahla, şu anda güvenlik güçlerimizin gözetimindedir." ifadelerini kullandı.