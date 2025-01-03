Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon

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Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik "güvenlik" operasyonunu genişlettiği bildirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus kent merkezindeki Vadi Zehep ve İkrime mahallerinde dün başlattığı "güvenlik" operasyonunu genişletti.

Bu kapsamda öğle saatlerinde Abbasiye, Sebil, Zehra ve Muhacirin mahallelerine giren Askeri Operasyonlar Komutanlığı ekipleri, devrik rejim askerlerini yakalamak için çalışma başlattı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından "genel af" çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.