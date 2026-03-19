Suriye'de Gençlik İftarı 1500 Öğrenciyle Gerçekleşti - Son Dakika
19.03.2026 11:48
Genç İHH, Şam'daki iftar etkinliğine 1500 öğrenci katıldı, katılım 15 bine ulaştı.

Genç İHH tarafından Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Şam Üniversitesi'nde düzenlenen gençlik iftarına 1500 öğrenci katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde düzenlenen iftara, öğrencilerin yanı sıra Suriyeli yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Tanıtım ve Medya Sorumlusu Onur Özbek, gençlik iftarlarının büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları çalışmaların yanı sıra, Suriye'de ve Saraybosna'da faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Özbek, "Artık gençlik iftarları Suriye'de bir ramazan geleneği haline geldi. İftarlarımıza Suriye halkından çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yeni dönemde hedefimiz gönül coğrafyamızdaki diğer ülkelerle de kardeşlik soframızı kurmak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Şam Üniversitesi'nde düzenlenen programla birlikte Genç İHH'nın ramazan ayı boyunca Suriye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği "Suriye Gençlik İftarları"na katılan öğrenci sayısı 15 bine ulaştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

