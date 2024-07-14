Suriye'de Halk, Seçim Görevlilerini Kovdu - Son Dakika
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Suriye'de Halk, Seçim Görevlilerini Kovdu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Beşşar Esed yönetimi karşıtı gösterilerin devam ettiği bölgede, halk yarın yapılması planlanan genel seçimler için görevlileri kovdu. Suveyda iline bağlı Mezra beldesinde halk, seçim görevlilerini kovarak sandıklara el koydu. Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu yana Suriye yönetimine karşı gösteriler düzenleniyor.

14.07.2024 18:35
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TEL Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed yönetimi karşıtı gösterilerin sürdüğü Suveyda ilinde, halk yarın yapılması planlanan genel seçimler için bölgede bulunan görevlileri kovdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suveyda iline bağlı Mezra beldesinde halk, seçim görevlilerini kovarak sandıklara el koydu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde bir protestocu, "60 yıldır bu tecrübeyi yaşıyoruz. Su ve elektrik yok beldede. Size sandık kurmak yasak. Sandıkları normal yerinde, çöplük olarak kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Nüfusun yarısının oy kullanamadığı Suriye'de, Beşşar Esed yönetimi yarın 4. kez genel seçimlere gidecek.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu yana Suriye yönetimine karşı gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

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