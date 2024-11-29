Suriye'de İdlib'in Serakib İlçesi Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Suriye'de İdlib'in Serakib İlçesi Kontrol Altına Alındı

Rejim karşıtı gruplar, İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirerek stratejik kontrol sağladı.

29.11.2024 18:18
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Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

İdlib'de 2 gündür süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti.

Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı.

Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Öte yandan, 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de İdlib'in Serakib İlçesi Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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