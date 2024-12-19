Suriye'de İnsani Yardım Toplantısı - Son Dakika
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Suriye'de İnsani Yardım Toplantısı

Suriye\'de İnsani Yardım Toplantısı

Mahir eş-Şera, STK temsilcileriyle insani yardım organizasyonunu görüşmek üzere bir araya geldi.

19.12.2024 19:47
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen Mahir eş-Şera, insani yardımları organize etmek için ülkedeki sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan görüşmede Bakan Şera ve STK temsilcileri, iç savaş ve devrik Beşşar Esed döneminde muhtaç hale gelen kişilere insani yardımları organize etmenin yollarını ele aldı.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş Şara'nın (Ebu Muhammed el Culani) abisi olan Mahir eş-Şera'nın tıp alanında doktorası bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 2024 İnsani Yardım Raporu'na göre, Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon insan yardıma muhtaç durumda.

Bu sayı, Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 70'sine denk geliyor.

Kaynak: AA

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