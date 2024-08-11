Suriye'de İran Destekli Gruplara Hava Saldırısı

Suriye'nin doğusunda, Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait bir araca hava saldırısı yapıldı.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Meyadin ilçesinde Keşme-Düveyr köyleri arasındaki yolda İran destekli gruplara ait aracı vurdu.
Saldırıda 6 silahlı unsurun öldüğü veya yaralandığı, yaralıların Sükkeriye köyündeki Kudüs Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.
İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı
Suriye- Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor.
Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetiminin eline geçti.
Şam yönetiminin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde bulunuyor.
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