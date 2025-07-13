Suriye'de Seçim Sistemi İstişareleri

Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Meclisi'nde bir araya gelen Yüksek Seçim Komisyonu ile Suriye Kadın Danışma Konseyi heyeti, Halk Meclisi seçim sistemi üzerine istişarelerde bulundu.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede seçim sürecine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Yüksek Seçim Komisyonu Medya Sözcüsü Dr. Nevvar Necme, AA muhabirine, Halk Meclisi seçimleri için hazırlanan taslak çalışmasının tanıtımı kapsamında yerel otoriteler ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin tamamlandığını bildirdi.

Bir hafta önce görüşmelerin belirli konulara daha yoğunlaştığı aşamaya geçildiğini belirten Necme, Şam'da doktorlar, mühendisler ve avukat sendikalarıyla bir araya geldiklerini, bugün ise Suriye Kadın Danışma Konseyi ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmelerin amacının, seçimlere ilişkin yasa taslağını halkın farklı kesimlerinin beklentileriyle uyumlu hale getirmek olduğunu vurgulayan Necme, "Toplumun her kesiminin görüşünü alarak katılımcı ve kapsayıcı bir seçim süreci hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran 2025'te yayımlanan 66 sayılı kararnameyle, Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu.