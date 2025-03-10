Suriye'de Şiddet Olayları için Komite Kuruldu

(ANKARA) - Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'nın Ofisi, 6 Mart'ta başlayan ve devam eden şiddet olayları ve katliamları araştırmak için "bağımsız bir ulusal komite" kurulduğunu açıkladı. Yargıç ve askeri personelden oluşan 7 kişilik komite, incelemeleri sonucunda 30 gün içinde rapor yayınlayacak.

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın Ofisinden yapılan açıklamada, başta Lazkiye ve Tartus olmak üzere Suriye kıyılarında 6 Mart'ta başlayan ve hala devam eden şiddet olayları ve katliamları araştırmak üzere yargıç ve askeri personelden oluşan "bağımsız bir ulusal komite" kurulduğu duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu komitenin 7 kişiden oluşacağını, "barışı sağlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak, sivil ihlalleri araştırmak" amacıyla kurulduğu açıklanan komitenin, yapacağı incelemeler sonucunda 30 gün içinde bir rapor yayınlayacağını belirtti.