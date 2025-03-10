Suriye'de Şiddet Olayları için Komite Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Şiddet Olayları için Komite Kuruldu

Suriye hükümeti, Mart'tan beri süren şiddet olaylarını araştırmak için bağımsız bir komite oluşturdu.

10.03.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'nın Ofisi, 6 Mart'ta başlayan ve devam eden şiddet olayları ve katliamları araştırmak için "bağımsız bir ulusal komite" kurulduğunu açıkladı. Yargıç ve askeri personelden oluşan 7 kişilik komite, incelemeleri sonucunda 30 gün içinde rapor yayınlayacak.

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın Ofisinden yapılan açıklamada, başta Lazkiye ve Tartus olmak üzere Suriye kıyılarında 6 Mart'ta başlayan ve hala devam eden şiddet olayları ve katliamları araştırmak üzere yargıç ve askeri personelden oluşan "bağımsız bir ulusal komite" kurulduğu duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu komitenin 7 kişiden oluşacağını, "barışı sağlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak, sivil ihlalleri araştırmak" amacıyla kurulduğu açıklanan komitenin, yapacağı incelemeler sonucunda 30 gün içinde bir rapor yayınlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Şiddet Olayları için Komite Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Galatasaray’dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı
Bursa’da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu

15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
21:25 Galatasaray’dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı
21:14 Bursa’da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 15:42:08. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Şiddet Olayları için Komite Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.