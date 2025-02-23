Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Yaklaşıyor

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ŞAM, 23 Şubat (Xinhua) -- Suriye'de siyasi geçiş sürecini ilerletmek ve acil siyasi ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmek amacıyla "önümüzdeki günlerde" Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek.

Konferansın hazırlık komitesi sözcüsü Hasan el-Dığeym cumartesi günü Suriye televizyonuna verdiği demeçte Suriyelilerin diyaloğa yönelik heyecanı ve verdikleri güçlü kamuoyu desteğinin, konferans hazırlıklarını hızlandırdığını vurguladı.

Geçiş dönemi hukuku, anayasal reform, kurumsal ve ekonomik yeniden yapılanmayı temel öncelikler olarak tanımlayan Dığeym, diyaloğun ulusal meselelerin çözümünde hayati öneme sahip bir yaklaşım olduğunun altını çizdi.

Suriye televizyonu, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre konferansın 24-25 Şubat tarihlerinde yapılmasının planlandığını belirtti. Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarına odaklanılırken, ikinci gün ise geçiş dönemi hukuku, anayasal yapı, kurumsal reform, kişisel özgürlükler, insan hakları meseleleri, sivil toplumun rolü ve ekonomi politikaları şeklinde altı temel konu ele alınacak.

Haberde konferansa Suriye'nin dört bir yanından katılacak yaklaşık 600 katılımcının ayrıntılı, tatbiki tavsiyeler üretmek üzere altı çalışma grubunda görev alacağı belirtildi.