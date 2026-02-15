Suriye'de Valilere Yeni Yetkiler - Son Dakika
Suriye'de Valilere Yeni Yetkiler

15.02.2026 21:20
Suriye hükümeti, valilerin idari ve mali yetkilerini genişleterek yeni düzenlemeler getirdi.

Suriye hükümeti, yayımladığı kararla valilerin idari ve mali yetkilerini genişletti.

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan'ın bazı idari ve mali yetkilerinin valilere devredildiği bildirildi.

Açıklamada, valilerin şehir ve kasabalarda yürütme ofisleri oluşturabileceği, seçilen yerel meclis başkanlarını atayabileceği ve meclis üyelerine ödenek verebileceği kaydedildi.

Ayrıca valilerin geçici yürütme ofislerine atama yapabilecekleri, idari birimlerin satış, kira ve yatırım sözleşmelerini tasdik edebilecekleri ve bazı projeleri ilan öncesinde onaylayabilecekleri aktarıldı.

Valilere sözleşmeler ve harcamalar konusunda da geniş yetkiler verildiği, doğrudan alım limitlerinin artırıldığı, ihalelerde yarışma yöntemine başvurulabileceği ve belirli durumlarda pazarlık usulüyle sözleşme yapılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, sigorta ve gecikme cezaları konusunda muafiyet sağlanabileceği, sözleşme ihlali durumunda yüklenicilerin belirli süre kamu ile sözleşme yapmasının engellenebileceği ifade edildi.

Çevre alanında ise valilerin çevresel denetim raporlarını onaylayabileceği ve mevzuata aykırı tesisler hakkında kapatma kararı alabileceği belirtildi. Ayrıca idari birimlere ait konutların tahliyesi ve personelle ilgili bazı yetkilerin de valilere devredildiği bildirildi.

Karar kapsamında il merkezlerindeki belediye başkanlarına da kendi şehirlerinde çalışan yönetimle ilgili yetkiler tanındığı, önceki düzenlemelerle çelişen hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

