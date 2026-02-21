Suriye'de YPG ile Anlaşma İçin Temsilci Atandı - Son Dakika
Suriye'de YPG ile Anlaşma İçin Temsilci Atandı

Suriye'de YPG ile Anlaşma İçin Temsilci Atandı
21.02.2026 23:37
Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, YPG ile anlaşmanın uygulanması için özel temsilci olarak atandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığının açıklamasında, anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sürecin planlanan çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tuğgeneral, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Suriye, Terör, Kamu, YPG, Son Dakika

Suriye'de YPG ile Anlaşma İçin Temsilci Atandı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.