Suriye'de YPG ve Hükümet Arasında 600 Kişi Takas Edildi

19.03.2026 23:08
Haseke'de yapılan anlaşma ile 300 YPG mensubu serbest bırakıldı, 300 kişi ise Haseke'ye nakledildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ili ile Kamışlı ilçesinde, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı 600 kişi takas edildi.

Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmed el-Hilali, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Haseke ve Kamışlı'da toplam 600 kişinin karşılıklı olarak takas edildiğini belirtti.

Hilali, hükümet güçlerinin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 300 YPG mensubunun serbest bırakıldığını, buna karşılık örgütün elinde tuttuğu 300 kişinin de Haseke'den Şeddadi ilçesine nakledildiğini ifade etti.

Tahliye sürecinin cezaevlerinin tamamen boşaltılmasına ve tutuklu dosyasının kapatılmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Hilali, devletin Haseke ilindeki örgüte ait cezaevlerinin yönetimini devralacağını kaydetti.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Hükümet, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:41:54. #7.13#
