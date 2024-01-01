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Suriye'deki ABD Üssüne İHA Saldırısı - Son Dakika
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Suriye'deki ABD Üssüne İHA Saldırısı

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan ABD güçlerine ait Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen İHA'larla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Son dönemde Suriye'deki ABD üslerine benzer saldırılar artış gösteriyor. İran ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı bölgedeki müttefikleriyle saldırı tehdidinde bulunuyor.

Suriye\'deki ABD Üssüne İHA Saldırısı
01.01.2024 - 19:03,
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TEL Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde, ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan İHA'larla saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen İHA ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim 2023'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde, Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023'teki konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor

Kaynak: AA
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