Suriye Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında 5 askerin şehit olmasından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Türkiye'ye başsağlığı mesajı iletilen açıklamada, bu acı olay karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilendi.