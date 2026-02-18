Suriye'den Genel Af İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den Genel Af İlanı

18.02.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara, ramazan öncesi genel af kararnamesi yayınladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı.

Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Genel Af İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:21:03. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'den Genel Af İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.