Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Kınaması

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını protesto ederek bir kez daha kınadı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şam yönetimi, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup gönderdi.

Mektupta Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde "İsrail egemenliğini" tanıması protesto edilerek, kınandı.

Suriye hükümetinin Kolombiya'nın kararını kınayarak söz konusu tanımayı "kesinlikle reddettiği" kaydedildi.

Ayrıca haberde, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal altında tutulduğu ve bölge üzerindeki egemenlik iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi.