Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Kınaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Kınaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını protesto etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupla Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını protesto ederek bir kez daha kınadı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Şam yönetimi, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına ilişkin BM Genel Sekreteri Guterres'e bir mektup gönderdi.

Mektupta Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki sözde "İsrail egemenliğini" tanıması protesto edilerek, kınandı.

Suriye hükümetinin Kolombiya'nın kararını kınayarak söz konusu tanımayı "kesinlikle reddettiği" kaydedildi.

Ayrıca haberde, Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal altında tutulduğu ve bölge üzerindeki egemenlik iddialarının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Kolombiya, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Kınaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

15:59
Fenerbahçe’de büyük ayrılık operasyonu Aziz Yıldırım hepsine “Güle güle“ dedi
Fenerbahçe'de büyük ayrılık operasyonu! Aziz Yıldırım hepsine "Güle güle" dedi
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:05:15. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Kınaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.