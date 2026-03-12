Suriye'den Lübnan'a Destek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Suriye resmi haber ajansının haberine göre Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile üçlü diyalog görüşmesine katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine tam destek verdiğini belirtti.

Şara, Lübnan hükümetinin egemenliği yeniden tesis etme, güvenliği güçlendirme ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki çabalarını desteklediklerini ifade etti.