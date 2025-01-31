Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız"

- Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara gerçekleştirdiği ilk ulusa sesleniş konuşmasında, "Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" dedi.

31.01.2025 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız"

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara gerçekleştirdiği ilk ulusa sesleniş konuşmasında, "Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara dün ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Ülkenin 54 gündür tamamen özgür olduğunu belirten eş-Şara, Suriye'nin onlarca yıl suç işleyen rejimin zincirlerinden kurtulduğunu söyledi. Eş-Şara, "Suriye önce Allah sayesinde, sonra da yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden, canını ve kanını, evini ve parasını feda eden insanlar sayesinde kurtarıldı. Suriye, şehitler, erkek ve kadın tutuklular, işkence görenler, kayıplar, tüm yaslı anneler ve kederli aileleri sayesinde, onların ve hepinizin fedakarlıkları sayesinde kurtarıldı" dedi.

"Bugün burada ülke tarihinde yeni bir sayfa açmak için duruyorum" ifadesini kullanan eş-Şara, "Bugün, bu belirleyici dönemde Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla size hitap ediyorum. Allah'tan ülkemizi geliştirme ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme konusunda bizi başarılı kılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Güçlü devlet kurumları inşa edeceğiz"

Yönetimin gelecek dönemdeki önceliklerini anlatan eş-Şara, sivil barışı sağlamak için ister ülkede saklanmış olsunlar ister ülke dışına kaçmış olsunlar Suriye'de katliamlara karışanların ve suç işleyenlerin adalet yoluyla yargılanacağını belirtti. Yolsuzluk, adam kayırma ve rüşvetten uzak, verimlilik ve adalete dayalı güçlü devlet kurumları inşa etmek istediklerini vurgulayan eş-Şara, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası konumunu yeniden tesis eden, saygın iş fırsatları sağlayan, yaşam şartlarını iyileştiren ve kaybedilen temel hizmetleri geri kazandıran güçlü bir ekonominin temellerini atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eş-Şara, "Erkekleri, kadınları ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız. Özgür ve adil seçimlerin yapılacağı seviyeye ulaşana kadar Suriye'nin yeni kurumlarını inşa edeceğiz" dedi. Önümüzdeki günlerde ülkenin gelecekteki siyasi adımlarını görüşmek üzere ulusal bir diyalog konferansı düzenleneceğini belirten Eş-Şara, konferansa hazırlık için bir komite oluşturulacağını ifade etti.

Geçiş döneminde oluşacak kurumsal boşluğu dolduracak küçük ölçekli bir yasama konseyini seçmek üzere de bir hazırlık komitesi oluşturulacağını kaydeden Eş-Şara daha sonra ise bir "anayasa bildirisi" yayınlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Ekonomi, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: 'Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 00:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.