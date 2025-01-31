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- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara'dan ilk ulusa sesleniş konuşması: "Kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız"

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara gerçekleştirdiği ilk ulusa sesleniş konuşmasında, "Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara dün ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Ülkenin 54 gündür tamamen özgür olduğunu belirten eş-Şara, Suriye'nin onlarca yıl suç işleyen rejimin zincirlerinden kurtulduğunu söyledi. Eş-Şara, "Suriye önce Allah sayesinde, sonra da yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden, canını ve kanını, evini ve parasını feda eden insanlar sayesinde kurtarıldı. Suriye, şehitler, erkek ve kadın tutuklular, işkence görenler, kayıplar, tüm yaslı anneler ve kederli aileleri sayesinde, onların ve hepinizin fedakarlıkları sayesinde kurtarıldı" dedi.

"Bugün burada ülke tarihinde yeni bir sayfa açmak için duruyorum" ifadesini kullanan eş-Şara, "Bugün, bu belirleyici dönemde Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla size hitap ediyorum. Allah'tan ülkemizi geliştirme ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme konusunda bizi başarılı kılmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Güçlü devlet kurumları inşa edeceğiz"

Yönetimin gelecek dönemdeki önceliklerini anlatan eş-Şara, sivil barışı sağlamak için ister ülkede saklanmış olsunlar ister ülke dışına kaçmış olsunlar Suriye'de katliamlara karışanların ve suç işleyenlerin adalet yoluyla yargılanacağını belirtti. Yolsuzluk, adam kayırma ve rüşvetten uzak, verimlilik ve adalete dayalı güçlü devlet kurumları inşa etmek istediklerini vurgulayan eş-Şara, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası konumunu yeniden tesis eden, saygın iş fırsatları sağlayan, yaşam şartlarını iyileştiren ve kaybedilen temel hizmetleri geri kazandıran güçlü bir ekonominin temellerini atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eş-Şara, "Erkekleri, kadınları ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız. Özgür ve adil seçimlerin yapılacağı seviyeye ulaşana kadar Suriye'nin yeni kurumlarını inşa edeceğiz" dedi. Önümüzdeki günlerde ülkenin gelecekteki siyasi adımlarını görüşmek üzere ulusal bir diyalog konferansı düzenleneceğini belirten Eş-Şara, konferansa hazırlık için bir komite oluşturulacağını ifade etti.

Geçiş döneminde oluşacak kurumsal boşluğu dolduracak küçük ölçekli bir yasama konseyini seçmek üzere de bir hazırlık komitesi oluşturulacağını kaydeden Eş-Şara daha sonra ise bir "anayasa bildirisi" yayınlanacağını söyledi.