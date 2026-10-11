Suriye Dışişleri Bakanı, Bingazi'de Saddam Hafter ile konsolosluk açılmasını görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Bingazi'de Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Ordusundan yapılan açıklamada, Şeybani ve Hafter'in görüşmede Libya ile Suriye arasındaki işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdiği belirtildi.

Hafter'in görüşmede, Suriye'deki geçiş sürecine ve uluslararası toplumla entegrasyon çabalarına desteğini belirterek Suriye halkına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Şeybani'nin ise Suriye yönetiminin Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması yönündeki çabaları desteklediğini dile getirdiği aktarıldı.

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Bingazi'de Suriye'nin konsolosluğunun açılması ve Libya'daki kayıp Suriyeli vatandaşların durumunun ele alındığı belirtildi.