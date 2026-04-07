Suriye Bakanı Şaar: Yatırımcılar Güvenle Gelebilir, Türkiye ile Ortaklığa Hazırız

07.04.2026 20:09
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, yatırımcıların Suriye'ye güvenli bir şekilde girebileceğini vurgulayarak, ortaklık için hazır olduklarını belirtti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, yatırımcıların Suriye'ye rahat ve güvenli bir şekilde girebileceğini vurguladı. Şaar, 'Görevimiz, bu kardeşlerimizin yatırım sorunlarını çözmek. Bizler hazırız. Suriye ve Türkiye'den kardeşlerimizin bu ortaklığına ev sahibi olabiliriz.' dedi. Forum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Rawad Ramadan ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şaar, Suriye'nin özgürleşme sürecinde bir fırsat ülkesi olarak nitelendirildiğinde binlerce yatırımın geldiğini belirtti ve ülkenin kaos ve yıkımdan sonra toparlanma çabası içinde olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tecrübesinden yararlanarak bu hayali gerçeğe dönüştürmeye hazır olduklarını söyledi. DEİK Başkanı Nail Olpak ise Suriye'nin zorlukları aşma gayretiyle ilerlediğini vurgulayarak, Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin 2000'den beri faaliyette olduğunu ve teknik sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Rawad Ramadan, forumun iki ülke arasındaki işbirliğini desteklediğini belirterek, Suriye'nin bir fırsat ve Türkiye'nin büyük tecrübeye sahip olduğunu ifade etti. Resmi kurumların şirketlerle birlikte çaba gösterdiğini söyledi.

