Suriye Geçici Hükümeti Çözüm Sürecine Başladı

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(ANKARA) - Suriye'nin geçici Başbakanı Muhammed El Beşir, Suriye hükümetinin öncelikleri arasında, "Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek, dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri getirmek ve elektrik, gıda ve su gibi temel hizmetlerin güvencesizliğini sona erdirmek için stratejik planlama yapmak olduğunu" söyledi. Beşir, geçici hükümetin "Esad'ın kana susamış rejimiyle arasına mesafe koyan her yabancı devletle diyaloğa açık olduğunu" da ifade etti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El Beşir ile bir röportaj yaptı. El Beşir, "İnsanlar adaletsizlik ve zorbalıktan yoruldu. İnsanların işlerine dönebilmeleri ve normal hayatlarına devam edebilmeleri için devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

Beşir, hükümetin en önemli üç önceliğinin "Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek, dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri getirmek ve elektrik, gıda ve su gibi temel hizmetlerin güvencesizliğini" sona erdirmek için "stratejik planlama yapmak olduğunu" belirtti.

Heyet Tahrir eş Şam terör örgütü militanlarının "cihatçı geçmişine" ilişkin soruya Beşir, "Bazı İslamcı grupların yanlış eylemleri, özellikle Batı'da birçok insanın Müslümanları terörizmle, İslam'ı da aşırıcılıkla ilişkilendirmesine yol açmıştır. 'Adalet dini' olan İslam'ın gerçek anlamını çarpıtan hatalar ve yanlış anlaşılmalar oldu. Tam da İslami olduğumuz için Suriye'deki tüm insanların ve tüm toplulukların haklarını garanti altına alacağız" yanıtını verdi.

Muhammed El Beşir, geçici hükümetin "Esad'ın kana susamış rejimiyle arasına mesafe koyan her yabancı devletle diyaloğa açık olduğunu" söyledi.