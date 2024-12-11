Suriye Geçici Hükümeti Çözüm Sürecine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Geçici Hükümeti Çözüm Sürecine Başladı

Suriye'nin Geçici Başbakanı Beşir, güvenlik, mülteci geri dönüşü ve temel hizmetler için planlar yapacak.

11.12.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Suriye'nin geçici Başbakanı Muhammed El Beşir, Suriye hükümetinin öncelikleri arasında, "Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek, dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri getirmek ve elektrik, gıda ve su gibi temel hizmetlerin güvencesizliğini sona erdirmek için stratejik planlama yapmak olduğunu" söyledi. Beşir, geçici hükümetin "Esad'ın kana susamış rejimiyle arasına mesafe koyan her yabancı devletle diyaloğa açık olduğunu" da ifade etti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El Beşir ile bir röportaj yaptı. El Beşir, "İnsanlar adaletsizlik ve zorbalıktan yoruldu. İnsanların işlerine dönebilmeleri ve normal hayatlarına devam edebilmeleri için devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

Beşir, hükümetin en önemli üç önceliğinin "Suriye'nin tüm şehirlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek, dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca Suriyeli mülteciyi geri getirmek ve elektrik, gıda ve su gibi temel hizmetlerin güvencesizliğini" sona erdirmek için "stratejik planlama yapmak olduğunu" belirtti.

Heyet TahrirŞam terör örgütü militanlarının "cihatçı geçmişine" ilişkin soruya Beşir, "Bazı İslamcı grupların yanlış eylemleri, özellikle Batı'da birçok insanın Müslümanları terörizmle, İslam'ı da aşırıcılıkla ilişkilendirmesine yol açmıştır. 'Adalet dini' olan İslam'ın gerçek anlamını çarpıtan hatalar ve yanlış anlaşılmalar oldu. Tam da İslami olduğumuz için Suriye'deki tüm insanların ve tüm toplulukların haklarını garanti altına alacağız" yanıtını verdi.

Muhammed El Beşir, geçici hükümetin "Esad'ın kana susamış rejimiyle arasına mesafe koyan her yabancı devletle diyaloğa açık olduğunu" söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti Çözüm Sürecine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye Geçici Hükümeti Çözüm Sürecine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.