Suriye Hava Kuvvetleri Uçağının Sinyali Kayboldu

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SURİYE'NİN başkenti Şam'dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyalinin Humus kenti yakınlarında kaybolduğu görüldü. Uçak takip sisteminde sözkonusu uçağın kayboluşu kayıt altına alındı.

Şam'dan kalkış yapan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın sinyali kesildi. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin İI-76 tipi uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı. Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Uçağın durumu ve uçakta kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.