Suriye Hava Sahası 12 Saat Kapalı

(ANKARA) - Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Otoritesi, Suriye hava sahasının bugün saat 12.00'den itibaren 12 saatliğine kapatıldığını duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a sabah başlattıkları saldırının ardından Suriye, hava sahasını kapattığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Otoritesi, Suriye hava sahasındaki güney hava koridorlarının uçak trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Karar, bugün Şam saatiyle öğlen saat 12.00'den itibaren 12 saat süreyle geçerli olacak.
