Suriye İçin Acil İstikrar Çağrısı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da Suriye'deki gelişmelere dair Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısında, Suriye'deki durumun acilen istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği, bu hedef doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'daki 22. Doha Forumu marjında Suriye'deki gelişmelere dair Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de sonradan dahil olduğu toplantıda, Suriye'deki durumun gerginleşmesinden endişe duyulduğu, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararına bağlı kalındığı belirtildi.

Bakanlar, Astana Formatı garantör ülkelerinin, Suriye'deki durumun acilen istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin yoğunlaştırılması gerektiği, bu hedef doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kaldı.