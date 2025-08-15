Suriye için Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın başkanlığında, başkentte Suriye konulu "Kurumlar Arası Eşgüdüm Grubu Toplantısı" düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz başkanlığında sekizincisi düzenlenen Suriye konulu "Kurumlar Arası Eşgüdüm Grubu Toplantısı"nda, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkiler kapsamında çalışmalar ele alındı.