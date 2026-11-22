Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında düzenlenen operasyonda Lübnan'a kaçırılmak üzere hazırlanan bazı silahların ele geçirildiğini ve olayla bağlantılı 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı ile İç Güvenlik güçleri Şam kırsalında ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Lübnan topraklarına kaçırılmak üzere hazırlanan çeşitli türlerde silah ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığıyla bağlantılı hücrenin ilişkilerinin ve kaçakçılık ağlarının ortaya çıkarılması ile diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesinin ve Suriye topraklarının silah ve askeri mühimmat kaçakçılığında geçiş güzergahı olarak kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.