Suriye: İsrail'in Saldırısı Gerekçesiz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam yönetiminin Türkiye ile işbirliği yaparak Suriye'deki hava üssünde askeri varlık oluşturmadığını Tel Aviv'e açıkça belirtmesine rağmen İsrail'in buraya saldırdığını ve saldırının "gerekçesiz" olduğunu belirtti.

Bakan Şeybani, Axios'a yazılı mülakat verdi.

İsrail'in saldırdığı hava üssü konusunda Şeybani, "Orada bir Türk üssü kurma ya da kalıcı bir Türk varlığı oluşturma ya da Türk kuvvetlerini oraya konuşlandırma niyetimiz yoktu." ifadesini kullandı.

İsrail'in bombalama için meşru bir gerekçesi olmadığının altını çizen Şeybani, şöyle devam etti:

"Üste, böyle bir eylemi haklı çıkaracak türden bir Türk askeri yığınağı mevcut değildi. Aslında üs büyük miktarda boştu. Henüz rehabilite edilmemişti ve faaliyette değildi. Bu nedenle, saldırıyı üsteki Türk askeri varlığıyla ilişkilendirmek, o sırada sahadaki durumla uyuşmamaktadır."

Saldırıdan önceki günlerde Suriye ve İsrail yönetimlerinin temas halinde olduğunu ve üste inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şeybani, "Onlara üssün Suriye'nin olduğunu ve Suriye'nin egemenliği ve kontrolü altında olduğunu, orada kalıcı bir Türk varlığı olmadığını açıkça belirttik." ifadesine yer verdi.

Suriye'nin Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik kurabileceği mesajı

Şeybani, Suriye'nin egemen bir devlet olduğunu ve Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini vurguladı.

Türkiye ile eğitim ve tecrübe paylaşımı alanlarında askeri işbirliğinin sürdüğünü belirten Şeybani, "Suriye şu anda askeri ve sivil kurumlarını yeniden inşa etmek ve bu kurumların kapasitelerini geliştirmek için çaba gösteriyor. Bu nedenle, yalnızca Türkiye ile değil, bir dizi ülkeyle de işbirliği ve eğitim programlarından yararlanıyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Rusya ile de benzer işbirlikleri gerçekleştirildi ve halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Suriye ve ABD temas halinde

Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile de saldırıdan önce ve sonra sürekli temas halinde olduklarına değinerek, temaslarda başlıca hedeflerinin, tutumlarını ve endişelerini aktarmak ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba göstermek olduğunun altını çizdi.

Saldırıdan sonra da sadece ABD ile değil diğer birçok ülkeyle de protesto amacıyla iletişime geçtiklerine işaret eden Şeybani, hedeflerinin "saldırının etkilerini sınırlandırmak ve bunun tekrarını önlemek" olduğunu vurguladı.

Şeybani, "Suriye'nin tutumunu netleştirmek ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi, topraklarının hesaplaşmalar için bir arena haline getirilmemesi ya da bölgesel çatışmanın genişletilmemesi gerektiğini vurgulamak istedik. Gerilimin azaltılmasını istiyoruz çünkü bölgedeki askeri gerginliğin devam etmesi hiçbir tarafa fayda sağlamaz. Suriye'nin ve daha geniş bölgenin ihtiyaç duyduğu istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye-İsrail ilişkileri

Suriye'nin hala İsrail ile gerilimi azaltmanın yollarına baktığına işaret eden Şeybani, şunları kaydetti:

"Ancak gerginliğin azaltılması sadece bir tarafın sorumluluğunda değildir. İsrail'in de aynı zamanda Suriye'ye karşı politikasını yeniden değerlendirmesi, devam eden askeri operasyonlar ve saldırıların uzun vadeli güvenlik sağlamayacağını aksine istikrarsızlığı artıracağını anlaması gerekmektedir. Prensipte Suriye, müzakerelere kapılarını kapatmamaktadır. Aksine, istikrara giden en sürdürülebilir yolun siyasi ve güvenlik çözümleri olduğunu düşünüyoruz."

İsrail ile ABD arabuluculuğunda süren müzakerelerde bir güvenlik anlaşması yapmaya çalıştıklarına işaret eden Şeybani, "İyi bir ilerleme kaydettik ve güvenlik anlaşması için kağıt üzerinde anlaşılan bir formülasyona ulaştık. Ancak İsrail daha sonra taahhütlerinden geri adım attı ve üzerinde anlaşmaya varılan formül sahada uygulanmadı." ifadelerine yer verdi.

Şeybani, bu müzakerelerde İsrail'in güvenlik endişelerinin de göz önüne alındığını belirterek, "Ancak güvenlik tek taraflı olmaz, biz nasıl İsrail'in güvenlik endişelerini göz önüne alıyorsak, İsrail de Suriye'nin güvenlik endişelerini göz önüne almalıdır. İsrail, Suriye toprakları içindeki yayılmacı politikası ve askeri operasyonlarına ilişkin endişelerimizi ciddiye almalıdır." mesajını verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, müzakerelerin sürmesi ve ortak bir anlayışa varılması için "gerçek bir siyasi irade" olduğunun altını çizdi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.