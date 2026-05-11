Suriye İstikrarı İçin Ortaklık Çağrısı
Suriye İstikrarı İçin Ortaklık Çağrısı

11.05.2026 13:23
Suriye Dışişleri Bakanı, ülkenin toparlanma sürecinde gerçek ortaklıklar istemektedir.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin 14 yıllık savaş ve izolasyonun ardından yeniden toparlanma sürecine girdiğini belirterek, "Geleceğimizi başkalarının yönetmesini değil gerçek ortaklıklar kurmayı istiyoruz." dedi.

Şeybani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin yeniden inşa ve toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye halkının 14 yıl süren savaş ve onlarca yıllık otoriter yönetim boyunca ağır bedeller ödediğini belirten Şeybani, milyonlarca kişinin yerinden edildiğini, toplumun adalet ve onurlu yaşam beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

Suriye'deki mevcut geçiş sürecinin "Suriye öncülüğünde ve Suriye sahipliğinde" ilerlediğini vurgulayan Şeybani, devlet kurumlarının yeniden birleştirilmesi, kamu otoritesinin güçlendirilmesi ve eşit vatandaşlık temelinde yeni bir düzen kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Şeybani, "Suriye, geleceğini başkalarının yönetmesini değil gerçek ortaklıklar kurmayı istiyor." dedi.

Hükümetin mart ayında açıkladığı "Toparlanma Öncelikleri Bildirgesi" kapsamında dört temel hedef belirlediğini aktaran Şeybani, bunların altyapının yeniden ayağa kaldırılması, sağlık ve eğitim sisteminin yeniden inşası, ekonomik canlanmanın sağlanması ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Şeybani, enerji, su ve ulaşım ağlarının ülkenin yeniden toparlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu, zira mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için temel hizmetlerin yeniden sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Uluslararası işbirlikleri konusunda "tek pencere sistemi" oluşturduklarını dile getiren Şeybani, uluslararası koordinasyonun Suriye Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütüleceğini, böylece şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanacağını söyledi.

Şeybani, özel sektör, sivil toplum ve yerel toplulukların yeniden inşa sürecinde önemli rol oynayacağını belirterek, uluslararası desteğin Suriye kurumlarının uzun vadede bağımsız hareket edebilme kapasitesini artıracak şekilde yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin yalnızca kriz ve yük perspektifiyle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Şeybani, ülkesinin güçlü insan kaynağına, stratejik imkanlara ve Akdeniz havzasında uzun vadeli yatırım fırsatlarına sahip olduğunu söyledi.

Şeybani, Avrupa ile ilişkilerin yeniden canlandırılması için Suriye'nin uluslararası finans sistemi SWIFT'e yeniden erişimi, Avrupa Yatırım Bankasının rolünün canlandırılması ve Suriyeli öğrencilerin Erasmus+ gibi programlara yeniden dahil edilmesinin önemine dikkati çekti.

Suriye'nin istikrarının yalnızca ülkeye değil, daha geniş bölgeye ve Avrupa'ya da katkı sağlayacağını belirten Şeybani, "Suriye'nin toparlanması olmadan istikrar sağlanamaz, istikrar olmadan da toparlanma gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Şeybani, mevcut jeopolitik dönemin "istisnai bir fırsat" sunduğunu belirterek, erken ve ciddi şekilde angaje olan tarafların bölgenin geleceğinin şekillenmesinde rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

