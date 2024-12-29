Suriye Kıyılarında Helikopterli Operasyon

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ŞAM, 29 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin geçici yönetimine bağlı askeri güçler, ülkenin kıyı bölgelerinde "eski rejimin uzantıları" diye tanımladıkları unsurlara karşı saldırı helikopterleri konuşlandırmaya başladı.

Geçici yönetimin yerel medyada yer alan açıklamasına göre, helikopterler Lazkiye kırsalındaki İstamo Hava Üssü'nden havalanarak kıyı kırsalında hala aktif olan silahlı unsurları hedef alıyor. Açıklamada, helikopterlerin sayısı veya operasyonun kapsamı hakkında bilgi verilmedi.

Operasyonlar, yeni yönetimin otoritesini sağlamlaştırmak amacıyla ülke genelinde aldığı bir dizi güvenlik önlemi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Suriye'nin yeni atanan istihbarat şefi Enes Hattab cumartesi günü yaptığı resmi açıklamada, ülkenin güvenlikle ilgili kurumlarını "halkın fedakarlıklarına ve köklü mirasına yakışır şekilde" yeniden yapılandırma sözü verdi.

Suriye'deki mevcut tüm güvenlik birimlerinin lağvedileceğini ve yeniden organize edileceğini vurgulayan Hattab, bu süreç için bir takvim ya da detay vermedi.