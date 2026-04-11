Suriye Kültürel Mirası İstanbul\'da Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi'nde "Ülke Tanıtım Günleri" kapsamında Suriye'nin kültürel mirasının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Suriye'nin kültürel mirası ele alındı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akcan, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de eğitim alan, farklı ülkelerden, coğrafyalardan gelmiş öğrencilere ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Suriye'de bir devrim gerçekleşti ve bir ümit, bahar yaşanıyor. Bu faaliyet kapsamında da Suriyeli üniversite öğrencileri kendi ülkelerini hem diğer ülkelerden gelen öğrencilere hem de halkımıza burada tanıtma imkanı buluyor." diye konuştu.

Akcan, derneğin bu zamana kadar yaklaşık 150 ülkeden 75 binden fazla uluslararası öğrenciye dokunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda 350 binden fazla uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Bunun 100 binden fazlası İstanbul'da eğitim hayatına devam ediyor. Biz de bu arkadaşlara buradaki hayatlarını kolaylaştırmak için ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Birinci amaç, buradaki ülke politikası ve kamu diplomasisi yararına sivil toplum anlamında katkı sunmak. Son 20 yıldır ülkemiz, hükümetimizin, Cumhurbaşkanlığının özel gayretleriyle bu alanda ciddi yatırımlar yapılmış ve şu anda dünyayla yarışabilir bir duruma gelmiştir. Biz de kamunun bu açmış olduğu alanda sivil toplum olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmaya gayret ediyoruz."

Derneğin gönüllülük sistemine kayıtlı 2 bin kadar Suriyeli öğrenci olduğunu aktaran Akcan, "Suriyeli genç kardeşlerimize de buradan şunu ifade edebiliriz. Allah'ın izniyle önlerinde güzel bir gelecek olacak. Çünkü 15 yıldan fazla süredir bir iç savaş, karışıklık, kargaşa, sadece iç savaş değil, dünyanın tamamının dahil olduğu büyük bir çatışma haline dönüşen bölgede yeni tohumlar yetişiyor. Ümitsiz olmasınlar. Yıkıldıkları yerden kalkacaklardır diye ümit ediyoruz. Bu anlamda da Türkiye olarak zaten sürekli yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Suriye Öğrenci Birliği Kültürel Faaliyetler Sorumlusu Naim Abdulfetah da Suriye'nin köklü tarihsel mirasını yeniden öne çıkarmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir etkinlik düzenlendiğini kaydederek, "Etkinliğin temel amacı, Suriye'nin yalnızca güncel gelişmelerle sınırlı bir şekilde algılanmasının ötesine geçerek, insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak sahip olduğu medeniyet birikimini yeniden vurgulamaktır." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğin İstanbul'da gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Abdulfetah, İstanbul tarihsel olarak farklı medeniyetlerin kesiştiği bir merkez olduğu için bu tür bir etkinlik aracılığıyla verilen mesajın daha geniş ve uluslararası kitleye ulaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Katılımcılara hem görsel hem de akademik bir deneyim sunan etkinlik kapsamında Suriye Kültür Sergisi açıldı. Sergide, Suriye'nin tarihi mirasını, mimari dokusunu ve kültürel değerlerini yansıtan özel görseller yer aldı.

Program kapsamında gerçekleşen tanıtım seminerinde de alanında uzman konuklar eşliğinde Suriye'nin tarihsel gelişimi, toplumsal yapısı ve kültürel zenginliği ele alındı.

Suriye'nin binlerce yıllık tarihi, mimarisi ve kültürel zenginliğini İstanbullularla buluşturmayı, kültürler arası etkileşimi artırmayı amaçlayan etkinlikte, yöresel ürün tanıtımları, ülkeye özgü tatlardan ikramlar ve kültürel sunumlar yer aldı.