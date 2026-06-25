Suriye'li dağcı helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Suriye'li dağcı helikopterle kurtarıldı

Suriye\'li dağcı helikopterle kurtarıldı
25.06.2026 12:34
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Niğde'de tırmanışta ayağı kırılan Suriye uyruklu dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde tırmanış sırasında sol ayağı kırılarak mahsur kalan Suriye uyruklu dağcı Nouraldden Alakarry, askeri helikopterle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Demirkazık Dağı Kale Tepe mevkisinde eşiyle birlikte tırmanış yapan Suriyeli Nouraldden Alakarry, dün akşam saatlerinde sol ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alakarry'e ulaşarak güvenli bölgeye tahliye etmek için çalışma başlattı. Alakarry, askeri helikopterle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'li dağcı helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

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