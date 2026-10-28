Suriye, Nasib Sınır Kapısı'nda trafiğin 28 Ekim 2026'da normale döneceğini duyurdu

Suriye, ülkenin güneyindeki Nasib Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinde yeniden açılacağını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ürdün sınırında bulunan Nasib Sınır Kapısı'ndaki yolcu ve ticari araç trafiğinin 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahından itibaren normale döneceğini açıkladı.

Ayrıca hükümet kaynakları, Suriye ile Ürdün ortak komitesinin iki gün içinde Dera'ya düzenlenen saldırıların ayrıntılarını ve sonuçlarını görüşmek, Suriye egemenliğinin korunmasını ve sivillerin can güvenliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla saha ve istihbarat koordinasyon mekanizmaları geliştirmek üzere toplanacağını bildirdi.

Sınır kapısının kapatılma kararı, Ürdün'ün Suriye'ningüneyindeki Dera iline bağlı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği, 7 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından gelmişti.

Ürdün, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ mevzilerini" hedef aldığını ve yaşanan sivil kayıplardan dolayı üzgün olduklarını duyurmuştu.