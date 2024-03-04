Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/ YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında 5 noktada şiddetli çatışmalar başladı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğusunda Cizret Milac, el-Kuber, el-Şuehyl, el-Buseyra ve el-Keşme köylerinde ABD'nin desteğini alan PKK/YPG'li teröristlerin sözde yol kontrol noktalarına ve karargahlarına baskın düzenledi.
Baskının ardından gece yarısından sonra doğu kırsalında yer alan söz konusu 5 köyde, Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışmada, örgüt saflarında ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi.
Cizret Milac köyünde, aşiret savaşçıları ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada en az 10 terörist öldü, 2 terörist alıkonuldu.
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında yılbaşından bu yana sık sık çatışmalar yaşanıyor.
Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, geçen yıl 27 Ağustos ve 25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.
Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı. Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.
Akidat aşireti lideri İbrahim Hafıl'ın, 11 Ekim 2023'te sosyal medya hesabında terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermesinin ardından kısa süreliğine çatışmalar yaşanmıştı.
Çatışmaların yaşandığı Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve el-Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahlar ağır silahlarla hedef alınmıştı.
Deyrizor'daki PKK/YPG işgali
Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.
Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.
Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.
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