Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 475 polis mezun oldu - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 475 polis mezun oldu

Suriye\'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 475 polis mezun oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel güvenlik güçlerince eğitilen 475 polis, zorlu eğitimlerden geçerek mezun oldu. Mezun olan polisler, Bab bölgesinde asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek. Yerel polislere her türlü silah eğitimi verilmiş olup, olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçmişlerdir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezinde, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilen yerel güvenlik güçleri görev yapacak.

09.05.2024 18:17
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 475 polis mezun oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 475 polisin mezuniyeti için tören düzenlendi.

Mezun olan polisler, Bab bölgesinde asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek.

Her türlü silah eğitimi verilen yerel polisler, olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçti.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 475 polis mezun oldu - Son Dakika

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