Suriye'nin Libya Büyükelçiliği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Suriye'nin Libya Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Suriye\'nin Libya Büyükelçiliği Yeniden Açıldı
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Suriye, Libya'daki büyükelçiliğini 14 yıl aradan sonra faaliyete geçirerek ikili ilişkileri güçlendirdi.

(TRABLUS) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Libya'daki büyükelçiliğinin yaklaşık 14 yıllık aranın ardından yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Şeybani, iki ülke arasındaki Ortak Yüksek Komitenin yeniden etkinleştirilmesine yönelik anlaşma da imzalandığını bildirdi.

Şeybani, sosyal medya hesabından Libya'daki büyükelçiliğin yeniden faaliyete başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Şeybani, büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçmesinin Suriye ile Libya arasındaki ikili ilişkileri güçlendireceğini ve Libya'da yaşayan Suriyelilere sunulan konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevini yürüten Tahir el-Baur, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdulsadık ile Libya Yatırım Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mahmud Hasan'a teşekkür eden Şeybani, görüşmelerde iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iradenin ortaya konulduğunu ifade etti.

Şeybani, "Suriye Arap Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasındaki Ortak Yüksek Komitenin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik bir anlaşma imzaladık" dedi.

Libya'daki Suriyeli toplulukla da bir araya geldiğini belirten Şeybani, Suriyelilerin ülkenin yeniden inşası ve kalkınma sürecinde etkin ortaklar olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Suriye, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Libya Büyükelçiliği Yeniden Açıldı - Son Dakika

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