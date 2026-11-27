Suriye Savunma Bakanlığı Dera kırsalında 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Dera ilinin kuzey kırsalındaki Kunye-Sanameyn yolu üzerinde Suriye ordusuna mensup 2 askerin kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığını ve yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kuzey kırsalında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, Kunye-Sanameyn yolu üzerinde Suriye ordusuna mensup 2 askerin kimliği belirsiz kişilerce hedef alındığı belirtildi.
Saldırıda her iki askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, olaya dair daha fazla detay verilmedi.
Kaynak: AA
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