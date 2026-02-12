Suriye, Tanaf Üssü'nü Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye, Tanaf Üssü'nü Kontrol Altına Aldı

Suriye, Tanaf Üssü\'nü Kontrol Altına Aldı
12.02.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesiyle Tanaf askeri üssünün kontrolünü ele geçirdi.

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, güçlerinin Irak ve Ürdün sınırındaki Tanaf askeri üssünün kontrolünü, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlık, Suriye Ordusu birliklerinin Tanaf üssünün ve çevresinin kontrolünü "Suriye ve Amerikan tarafları arasındaki koordinasyon yoluyla" sağladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, ordu birliklerinin Suriye-Irak-Ürdün sınırı boyunca konuşlanmaya başladığı, sınır muhafızlarının ise gelecek günlerde bölgeye sevk edileceği ifade edildi.

Tanaf üssü, 2014 yılında Suriye iç savaşı sırasında, o dönem Suriye ve Irak'ta geniş alanları kontrol eden ve 2017'de yenilgiye uğratılan IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun operasyonları için önemli bir merkez olarak kurulmuştu.

ABD'nin üsten çekilmesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın kasım ayında IŞİD karşıtı koalisyona katılmasından sonra gerçekleşiyor. ABD ordusu çekilmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Amerikan askerlerini Suriye'den çekme yönünde isteğini dile getiriyordu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Savunma, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, Tanaf Üssü'nü Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
18:02
BM: Suriye lideri Ahmed Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
BM: Suriye lideri Ahmed Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:34:38. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye, Tanaf Üssü'nü Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.