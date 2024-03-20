Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.
Son Dakika › Güncel › Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
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