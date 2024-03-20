Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı

Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi. Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi. Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Terör saldırısını üstlenen olmadı.

20.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye- Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada kontrol noktasında görevli 2 polis ile araç sürücüsü yaralandı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı ve güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılar beldedeki hastaneye sevk edildi.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Türkiye, Elbeyli, Suriye, Kilis, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • FETÖ'nün önemli isimlerinden eski vali Ahmet Pek, saklandığı evde yakalandı
    17:53 FETÖ'nün önemli isimlerinden eski vali Ahmet Pek, saklandığı evde yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

  • İnegöl Jandarma Komutanlığı, kaçak yollarla ülkeye giren 5 yabancıyı yakaladı
    17:53 İnegöl Jandarma Komutanlığı, kaçak yollarla ülkeye giren 5 yabancıyı yakaladı

    İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.

  • 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı
    17:51 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı

    Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.

  • Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Tabip Teğmen Hulusi Elçi Bingöl'de Defnedildi
    17:46 Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Tabip Teğmen Hulusi Elçi Bingöl'de Defnedildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.

  • Eski Vali Ahmet Pek, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası bulunan gaybubet evinde yakalandı
    17:45 Eski Vali Ahmet Pek, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası bulunan gaybubet evinde yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

  • Bursa'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
    17:44 Bursa'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.

  • AKM, Rusya BraVo Ödülleri'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi
    17:44 AKM, Rusya BraVo Ödülleri'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki depremin ardından, “Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir“ uyarısı Yalova'daki depremin ardından, "Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" uyarısı
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye-Türkiye sınırında terör saldırısı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement