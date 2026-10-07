Suriye ve BAE liderleri telefon görüşmesinde işbirliği ve koordinasyonu ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye ve BAE liderleri telefon görüşmesinde işbirliği ve koordinasyonu ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Ahmed Şara ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bu bağların ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirilme yolları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortaklıkların genişletilmesi imkanları masaya yatırıldı.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren konularda istişare, koordinasyon ve iletişimin kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriCep TelefonuDış PolitikaPolitikaEkonomiSuriyeGüncelDünyaŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 00:13:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Suriye ve BAE liderleri telefon görüşmesinde işbirliği ve koordinasyonu ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei