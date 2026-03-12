Suriye ve BAE Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD-İsrail'in ortak saldırısının hedefindeki İran'ın komşu ülkelerine misillemelerinin gölgesinde "bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre, Şara ile Bin Zayid, yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki askeri gerilimin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

İki lider, bölgedeki sorunların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların önceliklendirilmesinin önemini vurgulayarak, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara görüşmede, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkesinin BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Şara ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınadığını ifade ederek, bunun diplomatik personelin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu söyledi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ise Suriye'nin destek ve dayanışma mesajı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'ya teşekkür etti.