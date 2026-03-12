Suriye ve BAE Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye ve BAE Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Vurgusu

12.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şara ve Bin Zayid, İran'ın saldırılarına karşı dayanışma ve diplomatik çözümler üzerinde durdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD-İsrail'in ortak saldırısının hedefindeki İran'ın komşu ülkelerine misillemelerinin gölgesinde "bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan açıklamaya göre, Şara ile Bin Zayid, yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki askeri gerilimin ardından ortaya çıkan gelişmeleri ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

İki lider, bölgedeki sorunların çözümünde diyalog ve diplomatik yolların önceliklendirilmesinin önemini vurgulayarak, bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara görüşmede, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkesinin BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Şara ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Başkonsolosluğu'nu hedef alan saldırıyı da kınadığını ifade ederek, bunun diplomatik personelin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu söyledi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ise Suriye'nin destek ve dayanışma mesajı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Suriye, Güncel, İran, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve BAE Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:57:06. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye ve BAE Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.