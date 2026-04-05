Suriye ve BAE Liderlerinden Telocuzlar

05.04.2026 16:26
Cumhurbaşkanı Şara ve BAE Başkanı Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ve işbirliğini ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "bölgedeki son gelişmeleri" ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şara'nın görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda güçlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladığı ve bunun iki halkın çıkarlarına hizmet edeceğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki askeri gerilimin yansımaları ele alınırken, Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarını korumak amacıyla Arap işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Mevcut zorluklarla başa çıkmak için ortak yaklaşımlar benimsenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın Suriye'nin bazı Arap ülkelerini hedef alan İran saldırılarını kınadığı, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve güvenlik ile istikrarlarının korunması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Advertisement
