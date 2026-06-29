Suriye ve Irak İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Suriye ve Irak İlişkileri Gelişiyor

29.06.2026 16:58
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ikili ilişkileri ve iş birliğini ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şara, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ile çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ve Irak İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gülden Dağ Gülden Dağ:
    Komşu ülkeler arasında işbirliği her zaman ekonomiye ve ticarete fayda sağlıyor. Bu tür görüşmeler devam ederse iki ülkenin de halkı yararlanır, mal alışverişi artabilir. Milletimiz de bölgedeki istikrar sayesinde rahat nefes alır umarım 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Cün Tuğba Cün:
    Suriye ve Irak arasında ilişkilerin gelişmesi güzel tabi ama neden şimdi böyle bir adım atılıyor diye düşünüyorum. Yıllardır bu kadar samimi değillerdi birbirlerine, birden bire bu toplantılar başladı. Umarım ciddi bir işbirliği olur da bölgede biraz huzur gelir 0 0 Yanıtla
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